هدف مصر الأول في جنوب إفريقيا - محمد صلاح (أمم إفريقيا)
الجمعة، 26 ديسمبر 2025 - 18:03
🥅🇪🇬 محمد صلاح يفتتح التسجيل للمنتخب المصري من علامة الجزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #جنوب_إفريقيا pic.twitter.com/fripjVdvmO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025
هدف مصر الأول في جنوب إفريقيا - محمد صلاح (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز مصر على جنوب إفريقيا 1-0 (أمم إفريقيا) ملخص تعادل أنجولا مع زيمبابوي 1-1 (أمم إفريقيا) تصدي الشناوي لفرصة جنوب إفريقيا الخطيرة (أمم إفريقيا) هدف مصر الثاني في زيمبابوي - محمد صلاح (أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد زيمبابوي - عمر مرموش (كأس أمم إفريقيا) هدف المغرب الثاني في جزر القمر - أيوب الكعبي (أمم إفريقيا) أهداف فوز مصر على نيجيريا 2-1 (مباراة ودية) هدف منتخب مصر الثاني ضد نيجيريا - مصطفى محمد (مباراة ودية)
أخر الأخبار
نقطة 55 دقيقة | أمم إفريقيا