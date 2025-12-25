أهداف فوز فاركو على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر)

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 20:17

12/25/2025 8:17:52 PM أهداف فوز فاركو على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر)

أهداف فوز فاركو على إنبي 2-1 (كأس عاصمة مصر)

فاركو إنبي كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
ملخص فوز الإسماعيلي على بيراميدز 3-1 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز سموحة على الزمالك 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز المصري على حرس الحدود 1-0 (كأس عاصمة مصر) هدفا تعادل الجونة مع البنك الأهلي 1-1 (كأس عاصمة مصر) هدفا تعادل كهرباء الإسماعيلية مع الاتحاد 1-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز المصري على دكرنس 2/4 (كأس مصر) ملخص فوز الزمالك على حرس الحدود 2-1 (كأس عاصمة مصر) هدف فوز بتروجت على الإسماعيلي 1-0 (كأس عاصمة مصر)
أخر الأخبار
كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية 3 ساعة | الكرة المصرية
كأس مصر - بدون تقنية فيديو.. حمادة القلاوي حكم مباراة الأهلي ضد وي 3 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات 3 ساعة | أمم إفريقيا
ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو 4 ساعة | أمم إفريقيا
مدرب سموحة: لدينا مشكلة في الإنهاء.. وهذا ما واجهناه في الشوط الثاني أمام الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد حسن: صلاح عالمي ولكن الكرة لعبة جماعية.. وعلى جنوب إفريقيا أن تكون أكثر قلقا 4 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – حسام حسن يكشف سبب تبديل إمام عاشور.. ولماذا شارك عبد المجيد 2 الخطيب يتابع موقف جمهور الأهلي المحتجز.. ويكلف بالدعم القانوني لهم 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (2)-(1) زيمبابوي.. فوز الفراعنة 4 تشكيل منتخب مصر – مرموش مهاجم.. وعبد المجيد أساسي ضد زيمبابوي
/videos/49665/أهداف-فوز-فاركو-على-إنبي-2-1-كأس-عاصمة-مصر