ملخص فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية 2-1 (أمم إفريقيا)

الخميس، 25 ديسمبر 2025 - 00:38

12/25/2025 12:38:50 AM

ملخص فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية 2-1 (أمم إفريقيا)

بوركينا فاسو غينيا الاستوائية أمم إفريقيا
