هدف فوز بوركينا فاسو على غينيا الاستوائية (أمم إفريقيا)

بوركينا فاسو يخطف هدف الفوز أمام غينيا الاستوائية في اللحظات الأخيرة من المباراة! ⚽🔥



نهاية مثيرة تمنح الخيول الثلاث النقاط كاملة في كأس أمم إفريقيا! 🏆💪#كأس_أمم_أفريقيا | #AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/wwVs7j5XHy