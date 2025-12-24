أهداف فوز تونس على أوغندا 3-1 (أمم إفريقيا)
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 - 12:28
🎥 HIGHLIGHTS: 🇹🇳 3-1 🇺🇬— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025
Tunisia with a brilliant opener. A dominant win over Uganda in the #TotalEnergiesAFCON2025. pic.twitter.com/UKzIBYJC6a
