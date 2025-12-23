هدف تونس الثالث في أوغندا - إلياس العاشوري (أمم إفريقيا)

عصام الشوالي: «تغيّر الزمن، تغيّر الملعب، تغيّر المكان، تغيّر شهر المواجهة… ولم تتغيّر الأمور، ما زال صوت النسور يعلو في مباريات أوغندا» 🎙️⚽🔥



تونس 3-0 أوغندا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/7ojWTuANre