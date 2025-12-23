ملخص فوز الكونفو الديموقراطية على بنين 1-0 (كأس الأمم الإفريقية)
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 19:41
🎥 ملخص المباراة: 🇨🇩 1-0 🇧🇯— كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجيز 2025 (@caf_online_AR) December 23, 2025
الكونغو الديمقراطية تحقق الفوز الأول على حساب بنين بهدف 📹#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/tzCtcnCpqo
