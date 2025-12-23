هدف السنغال الثاني ضد بوتسوانا - نيكولاس جاكسون (كأس الأمم الإفريقية)
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 - 18:33
نيكولاس جاكسون يعزّز تفوّق السنغال بإحرازه الهدف الثاني في شباك بوتسوانا! ⚽🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/EBoy2OPfCB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2025
