هدف مصر الأول ضد زيمبابوي - عمر مرموش (كأس أمم إفريقيا)
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 23:35
عمر مرموش يعيد المنتخب المصري إلى أجواء المباراة ويدرك التعادل! ⚽🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/qb35Q4UzJn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025
هدف مصر الأول ضد زيمبابوي - عمر مرموش (كأس أمم إفريقيا)
نرشح لكم
هدف المغرب الثاني في جزر القمر - أيوب الكعبي (أمم إفريقيا) أهداف فوز مصر على نيجيريا 2-1 (مباراة ودية) هدف منتخب مصر الثاني ضد نيجيريا - مصطفى محمد (مباراة ودية) هدف نيجيريا في مصر (مباراة ودية) هدف منتخب مصر الأول ضد نيجيريا - محمود صابر (مباراة ودية) أهداف فوز الأردن على مصر 0/3 (كأس العرب) هدف الأردن الثاني في مصر (كأس العرب) هدف الأردن الأول ضد مصر - محمد أبو حشيش (كأس العرب)