هدفا فوز نابولي على بولونيا 2-0 (نهائي السوبر الإيطالي)
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 23:15
أهداف نهائي #كأس_السوبر_الإيطالي ⚽️🏆— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) December 22, 2025
نابولي 2️⃣ بولونيا 0️⃣#نابولي_بولونيا pic.twitter.com/lsdT99LP5p
هدفا فوز نابولي على بولونيا 2-0 (نهائي السوبر الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز فيورنتينا على أودينيزي 5-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز أرسنال على إيفرتون 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-0 (الدوري الإسباني) هدفا برشلونة الأول ضد فياريال - رافينيا (الدوري الإسباني) ملخص فوز باير ليفركوزن على لايبزج 3-1 (الدوري الألماني)