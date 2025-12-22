هدف زيمبابوي الأول في مرمى مصر - برينس دوبي (كأس أمم إفريقيا)
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 22:57
20⚽️' GOAL| Warriors roar! Zimbabwe breaks the deadlock!— UBC UGANDA (@ubctvuganda) December 22, 2025
Egypt 🇪🇬 0- 1🇿🇼 Zimbabwe#UBCAFCON25 #TotalEnergiesAFCON2025 #TECNOAI #TECNOAFCON2025 pic.twitter.com/YWBAOwP7My
