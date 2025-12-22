هدف جنوب إفريقيا الثاني في أنجولا - فوستر (أمم إفريقيا)
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 21:08
لايل فوستر من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/4SAHMYtS4T— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025
