هدف جنوب إفريقيا الأول ضد أنجولا - أوسوين أبوليس (أمم إفريقيا)
الإثنين، 22 ديسمبر 2025 - 19:39
أوزوين أبوليس يفتتح التسجيل لمنتخب جنوب إفريقيا أمام أنغولا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/yptFChfNbP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2025
