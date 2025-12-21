هدف المغرب الثاني في جزر القمر - أيوب الكعبي (أمم إفريقيا)
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 23:00
أيوب الكعبي يعزز تقدم المنتخب المغربي بطريقة رائعة#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/1LRpg1zSki— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025
هدف المغرب الثاني في جزر القمر - أيوب الكعبي (أمم إفريقيا)
