هدف المغرب الأول ضد جزر القمر - براهيم دياز (أمم إفريقيا)
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 22:30
🇲🇦⚽️ إبراهيم دياز يفتتح التسجل للمنتخب المغربي#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/ChZmDhNNxD— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025
هدف المغرب الأول ضد جزر القمر - براهيم دياز (أمم إفريقيا)
نرشح لكم
ملخص فوز المغرب على جزر القمر 2-0 (أمم إفريقيا) هدف المغرب الثاني في جزر القمر - أيوب الكعبي (أمم إفريقيا) ركلة جزاء سفيان رحيمي المهدرة ضد جزر القمر (أمم إفريقيا) نجوم إفريقية مثلت كريستال بالاس أفضل نجوم تشيلسي الأفارقة أفضل النجوم الأفارقة في تاريخ مانشستر سيتي أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ مارسيليا نجوم أفارقة تتألق في سماء ليفربول