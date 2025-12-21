ملخص فوز فيورنتينا على أودينيزي 5-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 21:59
ملخص فوز فيورنتينا على أودينيزي 5-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز برشلونة على فياريال 2-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز أرسنال على إيفرتون 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ريال مدريد على إشبيلية 2-0 (الدوري الإسباني) هدفا برشلونة الأول ضد فياريال - رافينيا (الدوري الإسباني) ملخص فوز باير ليفركوزن على لايبزج 3-1 (الدوري الألماني) ملخص فوز مانشستر سيتي على وست هام 3-0 (الدوري الإنجليزي)