هدفا برشلونة الأول ضد فياريال - رافينيا (الدوري الإسباني)
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 19:33
⚽️🔥برشلونة يتقدم بالنتيجة عن طريق رافينيا من علامة الجزاء #الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/A5taPWPI0h— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2025
