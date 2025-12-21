هدف محمد النني في الظفرة (الدوري الإماراتي)
الأحد، 21 ديسمبر 2025 - 19:20
"النني علقها في الـ90" 🏹— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 21, 2025
شاهد هذا الهدف الرائع من النجم المصري محمد النني في شباك الظفرة ⚽💥#الجزيرة_الظفرة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/3CkLn2KrOt
