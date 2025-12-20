هدف ليفربول الثاني في توتنام - إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 20 ديسمبر 2025 - 21:51
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 20, 2025
Hugo Ekitike's header doubles Liverpool's lead against Spurs 🔴#beINPL #TOTLIV #LFC pic.twitter.com/QqNKTm0PJU
