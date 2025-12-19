هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا (كأس عاصمة مصر)

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 22:05

12/19/2025 10:05:51 PM هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا (كأس عاصمة مصر)

هدف فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا (كأس عاصمة مصر)

الأهلي كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
ملخص تعادل البنك الأهلي مع مودرن سبورت 1-1 (كأس عاصمة مصر) هدف فلامنجو الأول في بيراميدز - ليو بيريرا (إنتركونتيننتال) هدف فوز زد على سموحة 1-0 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز الجونة على الإسماعيلي 3-1 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز طلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا 2-0 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز البنك الأهلي على بيراميدز 6-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف تعادل كهرباء الإسماعيلية والزمالك 3-3 (كأس العاصمة) ملخص فوز فاركو على المقاولون العرب 3-2 (كأس عاصمة مصر)
أخر الأخبار
الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة 3 دقيقة | الدوري المصري
الثامنة.. "فيفا" يعلن إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات 15 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – عودة رباعي الفريق لمواجهة حرس الحدود 51 دقيقة | الكرة المصرية
كأس عاصمة مصر - الفوز الأول.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا 56 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب دمياط السابق لـ في الجول: اتهموني بتحريض اللاعبين على الرحيل فأقالوني ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي لـ في الجول: مرموش وصلاح استثنائيان.. ولا نحترم البطولة بتلك الحالة ساعة | أمم إفريقيا
بعد أكثر من عام.. الشامي يسجل لأول مرة عقب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/videos/49607/هدف-فوز-الأهلي-على-سيراميكا-كليوباترا-كأس-عاصمة-مصر