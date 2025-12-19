ملخص فوز نابولي على ميلان 2-0 (السوبر الإيطالي)

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 00:29

12/19/2025 12:29:54 AM ملخص فوز نابولي على ميلان 2-0 (السوبر الإيطالي)

ملخص فوز نابولي على ميلان 2-0 (السوبر الإيطالي)

نابولي ميلان السوبر الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز برشلونة على جوادالاخارا 2-0 (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على بالياريس 3-2 (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز ريال مدريد على تالافيرا 3-2 (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز تشيلسي على كارديف سيتي 3-1 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص فوز نيوكاسل على فولام 2-1 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص فوز مانشستر سيتي على برينتفود 2-0 (كأس الرابطة الإنجليزية) ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع ماينز 2-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز إنتر على جنوى 2-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود 4 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب 4 ساعة | منتخب مصر
كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: نعتذر للجماهير بعد توديع الكأس والسوبر.. وهدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد انتقاله لكيل الألماني.. رسالة من مهاب سعيد لـ الأهلي والخطيب 5 ساعة | كرة يد
أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟ 5 ساعة | أمم إفريقيا
طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 6 ساعة | منتخب مصر
طولان: دياب نزل على الكرة "بالباراشوت".. ورفضت محمود فايز لهذا السبب 6 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/videos/49606/ملخص-فوز-نابولي-على-ميلان-2-0-السوبر-الإيطالي