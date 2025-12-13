تحية جماهير ليفربول لـ محمد صلاح بعد مباراة برايتون
السبت، 13 ديسمبر 2025 - 19:58
Mo Salah applauds the Kop with a smile on his face after a week filled with speculation on his future. pic.twitter.com/nYz2uuAzGK— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 13, 2025
تحية جماهير ليفربول لـ محمد صلاح بعد مباراة برايتون
نرشح لكم
أهداف فوز ميلان على تورينو 3-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز كالياري على روما 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أستون فيلا على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على سندرلاند 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول مع ليدز 3-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر على كومو 4-0 (الدوري الإيطالي)