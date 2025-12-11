هدف مانشستر سيتي الثاني أمام ريال مدريد - إرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 11 ديسمبر 2025 - 00:27
GOAL!@ErlingHaaland sends Courtois the wrong way to complete a quick @ManCity turnaround!#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/s9lXp3NxYX— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 10, 2025
هدف مانشستر سيتي الثاني أمام ريال مدريد - إرلينج هالاند (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف فوز زد على سموحة 1-0 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز الجونة على الإسماعيلي 3-1 (كأس عاصمة مصر) أهداف فوز فلامنجو على كروز أزول 2-1 (كأس إنتركونتيننتال) هدف مانشستر سيتي الأول ضد ريال مدريد - نيكو أورايلي (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد مانشستر سيتي - رودريجو (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز طلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا 2-0 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز البنك الأهلي على بيراميدز 6-1 (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز الجزائر على العراق 2-0 (كأس العرب)