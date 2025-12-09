ملخص فوز البحرين على السودان 3-1 (كأس العرب)
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 21:39
ملخص فوز البحرين على السودان 3-1 (كأس العرب)
نرشح لكم
ملخص فوز الجزائر على العراق 2-0 (كأس العرب) ملخص فوز الإمارات على الكويت 3-1 (كأس العرب) أهداف فوز الأردن على مصر 0/3 (كأس العرب) هدف الإمارات الثالث ضد الكويت - خيمينيز (كأس العرب) هدف الكويت الأول ضد الإمارات - فهد الهاجري (كأس العرب) هدف الأردن الثاني في مصر (كأس العرب) هدف الإمارات الثاني ضد الكويت - يحيى الغساني (كأس العرب) هدف الإمارات الأول ضد الكويت - يحيى الغساني (كأس العرب)