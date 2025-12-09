أهداف فوز الأردن على مصر 0/3 (كأس العرب)
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 18:54
أهداف فوز الأردن على مصر 0/3 (كأس العرب)
نرشح لكم
هدف الأردن الثاني في مصر (كأس العرب) هدف الأردن الأول ضد مصر - محمد أبو حشيش (كأس العرب) هدف مصر الأول ضد الإمارات - مروان حمدي (كأس العرب) هدف الإمارات الأول في مصر - كايو لوكاس (كأس العرب) بسام يتألق ويمنع هدفا محققا لـ الإمارات (كأس العرب) هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب) تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب)