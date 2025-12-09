هدف الإمارات الثاني ضد الكويت - يحيى الغساني (كأس العرب)
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 16:57
شووف الهدف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2025
منتخب الإمارات تقدم 2-0 الكويت .. يحيى الغساني الدقيقة 18 ..كأس العرب 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/HTVjKHJaFa
