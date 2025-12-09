هدف الأردن الأول ضد مصر - محمد أبو حشيش (كأس العرب)

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 16:55

12/9/2025 4:55:29 PM هدف الأردن الأول ضد مصر - محمد أبو حشيش (كأس العرب)

هدف الأردن الأول ضد مصر - محمد أبو حشيش (كأس العرب)

كأس العرب مصر الأردن
نرشح لكم
هدف الأردن الثاني في مصر (كأس العرب) هدف مصر الأول ضد الإمارات - مروان حمدي (كأس العرب) هدف الإمارات الأول في مصر - كايو لوكاس (كأس العرب) بسام يتألق ويمنع هدفا محققا لـ الإمارات (كأس العرب) هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب) تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب) السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب)
أخر الأخبار
لم يحضر أحد.. منتخب مصر يخسر من بدلاء الأردن بثلاثية ويودع كأس العرب دقيقة | كأس العرب
كرة طائرة - الزمالك يستهل مشواره بالخسارة أمام برايا البرازيلي في كأس العالم للأندية للسيدات ساعة | رياضة نسائية
وكالة الأنباء الفرنسية: السعودية تجهز لضم محمد صلاح في انتقالات الشتاء ساعة | الدوري الإنجليزي
beIN Sports تعلن بث كأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز ساعة | كأس العالم للأندية
انتهت في كأس العرب - الإمارات (3)-(1) الكويت ساعة | كأس العرب
بوليسيتش: كنت كالميت في السرير قبل مساعدة ميلان للفوز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت كأس العرب - مصر (0)-(3) الأردن.. الهدف الثالث 2 ساعة | منتخب مصر
Gaming – منتخب السعودية ينضم للعبة FC 26 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 مواعيد مباريات الجمعة 6 ديسمبر 2025.. قرعة كأس العالم 2026 وبطولة العرب وقمة اليد
/videos/49546/هدف-الأردن-الأول-ضد-مصر-محمد-أبو-حشيش-كأس-العرب