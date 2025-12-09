أهداف فوز ميلان على تورينو 3-1 (الدوري الإيطالي)
الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 - 00:12
ريمونتادا وصدارة 🔝— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 8, 2025
ميلان يقلب الطاولة على تورينو ويفوز عليه بنتيجة 3-2 بعد أن كان متأخراً بهدفين ويتصدر جدول ترتيب الكالشيو بفارق الأهداف عن نابولي
شاهد أهداف المباراة#تورينو_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/U0gzdhc7RM
