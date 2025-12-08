أهداف فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)

الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 00:22

12/8/2025 12:22:49 AM أهداف فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)

نابولي يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز كالياري على روما 1-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني) ملخص فوز أستون فيلا على أرسنال 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر سيتي على سندرلاند 3-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ليفربول مع ليدز 3-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر على كومو 4-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت 5-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز إنتر على بيزا 2-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي 8 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - يوسف أيمن: قدمنا مباراة سيئة.. وهذا مكسبنا الوحيد 8 ساعة | كأس العرب
أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو 9 ساعة | الدوري الإسباني
العقدة مستمرة لسادس مباراة.. نابولي يستعيد الصدارة بهزيمة يوفنتوس 9 ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا 9 ساعة | الكرة المصرية
عودة سيئة لـ برنابيو.. طردان وهدفان وخسارة لريال مدريد من سيلتا فيجو 9 ساعة | الدوري الإسباني
وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل لـ الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور 9 ساعة | الدوري المصري
وكيله: الأهلي قدم عرضا لضم بابلو الصباغ 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/videos/49544/أهداف-فوز-نابولي-على-يوفنتوس-2-1-الدوري-الإيطالي