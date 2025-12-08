أهداف فوز نابولي على يوفنتوس 2-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 - 00:22
في قمة الكالشيو..— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 7, 2025
نابولي يفوز على يوفنتوس بنتيجة 2-1 على ملعب دييجو مارادونا ويستعيد الصدارة
شاهد أهداف المباراة#نابولي_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/QJCwuDXuh0
