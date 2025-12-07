ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني)

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 00:27

12/7/2025 12:27:33 AM ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني)

ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني)

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
أهداف فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 3-1 (الدوري الإسباني) ضربة جزاء برشلونة المهدرة أمام أتلتيكو مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد أتلتيكو مدريد - رافينيا (الدوري الإسباني) هدف أتلتيكو مدريد الأول ضد برشلونة - أليكس باينا (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في أتلتيك بلباو - توريس (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في أتلتيك بلباو - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة 5 ساعة | الكرة المصرية
منافس بيراميدز المحتمل - بعد سفر الفريق الأول.. شباب فلامنجو يتعادلون مع ميراسول 3-3 5 ساعة | أمريكا
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو 6 ساعة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين 6 ساعة | الكرة الأوروبية
AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير 7 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة 7 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل 7 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر 7 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/videos/49541/ملخص-فوز-برشلونة-على-ريال-بيتيس-5-3-الدوري-الإسباني