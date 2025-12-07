ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني)
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 00:27
ملخص فوز برشلونة على ريال بيتيس 5-3 (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
أهداف فوز برشلونة على أتليتكو مدريد 3-1 (الدوري الإسباني) ضربة جزاء برشلونة المهدرة أمام أتلتيكو مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد أتلتيكو مدريد - رافينيا (الدوري الإسباني) هدف أتلتيكو مدريد الأول ضد برشلونة - أليكس باينا (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في أتلتيك بلباو - توريس (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في أتلتيك بلباو - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 4-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على برشلونة 2-1 (الدوري الإسباني)