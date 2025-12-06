هدف مصر الأول ضد الإمارات - مروان حمدي (كأس العرب)
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 22:30
منتخب مصر يسجل هدف التعادل عن طريق مروان حمدي ⚽#الإمارات_مصر#كأس_العرب pic.twitter.com/6ASNO7ZWvR— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 6, 2025
