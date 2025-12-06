هدف الإمارات الأول في مصر - كايو لوكاس (كأس العرب)
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 21:59
"من أجل منتخبنا.. من أجل الإمارات" 🇦🇪— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 6, 2025
منتخبنا الوطني يسجل الهدف الأول في شباك مصر عن طريق كايو لوكاس ⚽#الإمارات_مصر#كأس_العرب pic.twitter.com/eiKxik81th
