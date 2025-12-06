بسام يتألق ويمنع هدفا محققا لـ الإمارات (كأس العرب)
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 21:07
محمد بسام يتألق ويمنع برونو أوليفيرا من تسجيل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني 🧤#الإمارات_مصر#كأس_العرب pic.twitter.com/BA5qiNnphk— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 6, 2025
بسام يتألق ويمنع هدفا محققا لـ الإمارات (كأس العرب)
نرشح لكم
هدف الإمارات الأول في مصر - كايو لوكاس (كأس العرب) ملخص فوز العراق على السودان 2-0 (كأس العرب) ملخص فوز الجزائر على البحرين 5-1 (كأس العرب) ملخص فوز الأردن 3-1 على الكويت (كأس العرب) هدف تعادل سوريا أمام قطر - عمر خربين (كأس العرب) هدف قطر الأول أمام سوريا - أحمد علاء (كأس العرب) ملخص تعادل فلسطين مع تونس 2-2 (كأس العرب) ملخص تعادل مصر مع الكويت 1-1 (كأس العرب)