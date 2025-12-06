ملخص فوز الجزائر على البحرين 5-1 (كأس العرب)

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 17:39

12/6/2025 5:39:09 PM ملخص فوز الجزائر على البحرين 5-1 (كأس العرب)

ملخص فوز الجزائر على البحرين 5-1 (كأس العرب)

الجزائر البحرين كأس العرب
نرشح لكم
ملخص تعادل مصر مع الإمارات 1-1 (كأس العرب) هدف مصر الأول ضد الإمارات - مروان حمدي (كأس العرب) هدف الإمارات الأول في مصر - كايو لوكاس (كأس العرب) ملخص فوز العراق على السودان 2-0 (كأس العرب) بسام يتألق ويمنع هدفا محققا لـ الإمارات (كأس العرب) ملخص فوز الأردن 3-1 على الكويت (كأس العرب) هدف تعادل سوريا أمام قطر - عمر خربين (كأس العرب) هدف قطر الأول أمام سوريا - أحمد علاء (كأس العرب)
أخر الأخبار
مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة 3 ساعة | الكرة المصرية
منافس بيراميدز المحتمل - بعد سفر الفريق الأول.. شباب فلامنجو يتعادلون مع ميراسول 3-3 3 ساعة | أمريكا
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو 3 ساعة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير 4 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة 4 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل 4 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر 4 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/videos/49528/ملخص-فوز-الجزائر-على-البحرين-5-1-كأس-العرب