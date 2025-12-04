هدف قطر الأول أمام سوريا - أحمد علاء (كأس العرب)
الخميس، 04 ديسمبر 2025 - 20:40
77’ ⚽️ هــــــــدف!!— كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) December 4, 2025
احمد علاء يسجل الهدف الأول للعنابي 🤩
🇶🇦 قطر 1 - 0 سوريا 🇸🇾 #كأس_العرب2025#قطر_سوريا
pic.twitter.com/IOFVvZ92yQ
