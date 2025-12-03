ملخص فوز العراق على البحرين 2-1 (كأس العرب)

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 - 23:39

12/3/2025 11:39:31 PM ملخص فوز العراق على البحرين 2-1 (كأس العرب)

ملخص فوز العراق على البحرين 2-1 (كأس العرب)

العراق البحرين كأس العرب
نرشح لكم
ملخص تعادل مصر مع الكويت 1-1 (كأس العرب) ملخص تعادل الجزائر مع السودان 0-0 (كأس العرب) أهداف فوز الأردن ضد الإمارات 2-1 (كأس العرب) أهداف فوز منتخب السعودية ضد عمان 2-1 (كأس العرب) هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب) تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب) السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب)
أخر الأخبار
منافس بيراميدز المحتمل - لقب جديد لـ فيليبي.. فلامنجو يتوج بالدوري البرازيلي 9 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الخميس 4 ديسمبر 2025.. كأس مصر ومواجهتان ببطولة العرب 20 دقيقة | كأس العرب
كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي 8 ساعة | الكرة الأوروبية
وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي لـ الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد 8 ساعة | الدوري المصري
ألونسو: قدمنا المباراة الأكثر تكاملا أمام بلباو 9 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - جدول مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات 9 ساعة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الأولى 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/videos/49520/ملخص-فوز-العراق-على-البحرين-2-1-كأس-العرب