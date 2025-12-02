هدف أتلتيكو مدريد الأول ضد برشلونة - أليكس باينا (الدوري الإسباني)

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 22:45

12/2/2025 10:45:56 PM هدف أتلتيكو مدريد الأول ضد برشلونة - أليكس باينا (الدوري الإسباني)

هدف أتلتيكو مدريد الأول ضد برشلونة - أليكس باينا (الدوري الإسباني)

برشلونة أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
ضربة جزاء برشلونة المهدرة أمام أتلتيكو مدريد - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول ضد أتلتيكو مدريد - رافينيا (الدوري الإسباني) أهداف فوز منتخب السعودية ضد عمان 2-1 (كأس العرب) هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب) تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب) السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب) تهديد أول من مصر لـ الكويت بتصويبة غنام محمد
أخر الأخبار
رافينيا: هدف التعادل؟ بيدري فقط من يستطيع أن يمرر هذه الكرة 3 ساعة | الدوري الإسباني
جوارديولا: فقدت شعري بسبب متعة الدوري الإنجليزي… وهالاند ليس الأفضل تاريخيا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
في الـ+90.. توتنام يفلت من الهزيمة الثالثة على التوالي بتعادل مع نيوكاسل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
برشلونة ينفرد بصدارة الليجا بثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب 3 ساعة | كأس العرب
جفارديول يمنع عودة تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز فولام بخامسية مثيرة في مباراة الـ9 أهداف 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس 5 ساعة | كرة يد
كرة طائرة - سهيلة وفيق تشارك في تأهل فاتوم المجري إلى ثمن نهائي كأس التحدي الأوروبية 5 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 3 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/videos/49513/هدف-أتلتيكو-مدريد-الأول-ضد-برشلونة-أليكس-باينا-الدوري-الإسباني