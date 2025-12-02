هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب)

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 18:23

12/2/2025 6:23:06 PM هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب)

هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب)

كأس العرب مصر الكويت
نرشح لكم
تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب) السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب) أهداف فوز المغرب على جزر القمر 3-1 (كأس العرب) هدف فوز سوريا على تونس - عمر خربين (كأس العرب) ملخص فوز السودان على لبنان 2-1 (كأس العرب) ملخص فوز جُزر القُمر على اليمن 4 (4-3) 4 (كأس العرب) ملخص فوز فلسطين على ليبيا بركلات الترجيح (كأس العرب)
أخر الأخبار
كأس العرب - طولان: كنا الأفضل وكرة القدم تعاقبك عندما تهدر 19 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – لاعب الكويت: الحفاظ على نظافة شباكنا 85 دقيقة أمام مصر أمر رائع 24 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - إسلام عيسى: ركلة الجزاء المهدرة كانت ستغير مباراة الكويت 34 دقيقة | كأس العرب
مباشر كأس العرب - السعودية (0)-(0) عمان.. تسديدة البوسعيدي بجوار القائم 49 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – موعد مباراة مصر ضد الإمارات والقنوات الناقلة 58 دقيقة | منتخب مصر
منتخب مصر يفتتح كأس العرب بتعادل أمام الكويت 58 دقيقة | منتخب مصر
كأس العرب – للنسخة الثانية على التوالي.. أفشة يفتتح أهداف مصر في البطولة ساعة | كأس العرب
تشكيل السعودية - العقيدي حارس.. والدوسري يقود الهجوم أمام عمان ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/videos/49511/هدف-التعادل-لـ-مصر-ضد-الكويت-أفشة-كأس-العرب