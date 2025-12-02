هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب)
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 18:23
هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب)
نرشح لكم
تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب) السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب) أهداف فوز المغرب على جزر القمر 3-1 (كأس العرب) هدف فوز سوريا على تونس - عمر خربين (كأس العرب) ملخص فوز السودان على لبنان 2-1 (كأس العرب) ملخص فوز جُزر القُمر على اليمن 4 (4-3) 4 (كأس العرب) ملخص فوز فلسطين على ليبيا بركلات الترجيح (كأس العرب)