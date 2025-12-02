السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب)
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 17:13
السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب)
نرشح لكم
هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب) تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب) تهديد أول من مصر لـ الكويت بتصويبة غنام محمد ملخص مباراة مصر وكاب فيردي وركلات الترجيح هدف مصر الأول ضد كاب فيردي - عمر مرموش (ودية) هدف كاب فيردي الأول في مصر - جاري رودريجز ركلة جزاء على منتخب مصر لصالح كاب فيردي