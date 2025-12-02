تهديد أول من مصر لـ الكويت بتصويبة غنام محمد
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 16:39
التهديد الأول من منتخب مصر.. وتصد رائع من سعود الحوشان حارس مرمى الكويت#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup#مصر_الكويت pic.twitter.com/V47fD02zvN— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 2, 2025
تهديد أول من مصر لـ الكويت بتصويبة غنام محمد
نرشح لكم
هدف التعادل لـ مصر ضد الكويت - أفشة (كأس العرب) تصد رائع من محمد بسام يمنع الثاني لـ الكويت هدف الكويت الأول ضد مصر - فهد الهاجري (كأس العرب) السولية يهدر ركلة جزاء لـ مصر ضد الكويت (كأس العرب) ملخص مباراة مصر وكاب فيردي وركلات الترجيح هدف مصر الأول ضد كاب فيردي - عمر مرموش (ودية) هدف كاب فيردي الأول في مصر - جاري رودريجز ركلة جزاء على منتخب مصر لصالح كاب فيردي