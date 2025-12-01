أهداف فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 3-1 (كأس مصر)

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 22:10

12/1/2025 10:10:46 PM أهداف فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 3-1 (كأس مصر)

أهداف فوز حرس الحدود على الإسماعيلي 3-1 (كأس مصر)

حرس الحدود الإسماعيلي كأس مصر
نرشح لكم
هدف فوز سوريا على تونس - عمر خربين (كأس العرب) هدف فوز إنبي على المقاولون 1-0 (كأس مصر) ملخص فوز إنتر على بيزا 2-0 (الدوري الإيطالي) هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - إيزاك (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد بالاس - ماونت (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - زيركزي (الدوري الإنجليزي) هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتيتا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز فلامنجو على بالميراس 1-0 (نهائي كوبا ليبرتادوريس)
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% 5 ساعة | منتخب مصر
حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء 5 ساعة | الدوري المصري
موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا 5 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس 6 ساعة | كأس العرب
لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت 6 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص 6 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى 7 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/videos/49505/أهداف-فوز-حرس-الحدود-على-الإسماعيلي-3-1-كأس-مصر