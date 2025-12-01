هدف فوز سوريا على تونس - عمر خربين (كأس العرب)

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 17:04

12/1/2025 5:04:43 PM هدف فوز سوريا على تونس - عمر خربين (كأس العرب)

هدف فوز سوريا على تونس - عمر خربين (كأس العرب)

كأس العرب عمر خريبين تونس سوريا
نرشح لكم
ملخص فوز السودان على لبنان 2-1 (كأس العرب) ملخص فوز جُزر القُمر على اليمن 4 (4-3) 4 (كأس العرب) ملخص فوز فلسطين على ليبيا بركلات الترجيح (كأس العرب) ملخص فوز سوريا على جنوب السودان 2-0 (كأس العرب) ملخص فوز الكويت على موريتانيا 2-0 (كأس العرب) ملخص فوز البحرين على جيبوتي 1-0 (كأس العرب) ملخص فوز عُمان على الصومال بركلات الترجيح (كأس العرب) هدف سوريا الثاني في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب)
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% 10 ساعة | منتخب مصر
حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء 10 ساعة | الدوري المصري
موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس 11 ساعة | كأس العرب
لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت 11 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص 12 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى 12 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/videos/49504/هدف-فوز-سوريا-على-تونس-عمر-خربين-كأس-العرب