ملخص فوز إنتر على بيزا 2-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 30 نوفمبر 2025 - 18:49
ملخص فوز إنتر على بيزا 2-0 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
هدف ليفربول الأول في أستون فيلا - إيزاك (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد بالاس - ماونت (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد بالاس - زيركزي (الدوري الإنجليزي) هدف كريستال بالاس الأول ضد مانشستر يونايتد - ماتيتا (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز يوفنتوس على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على سان باولي 3-1 (الدوري الألماني) هاتريك كيليان مبابي مع ريال مدريد ضد أولمبياكوس (دوري أبطال أوروبا) أهداف فوز روما على كريمونيزي 3-1 (الدوري الإيطالي)