هدف فوز بتروجت على وادي دجلة 1-0 (كأس مصر)
الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 23:41
هدف فوز بتروجت على وادي دجلة 1-0 (كأس مصر)
نرشح لكم
ملخص فوز البنك الأهلي على بورفؤاد 4-1 (كأس مصر) سامي هلهل يعتزل التحكيم ويفتح النار على رئيس لجنة الحكام هدفا فوز بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز المصري على كايزر تشيفز 2-1 (الكونفدرالية) ملخص فوز بتروجت على حرس الحدود 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الجونة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز زد على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) لاعبو الزمالك يهدون الجماهير قميص الراحل محمد صبري