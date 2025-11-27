ملخص فوز سموحة على غزل المحلة 3-1 (كأس مصر)

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 17:02

11/27/2025 5:02:51 PM ملخص فوز سموحة على غزل المحلة 3-1 (كأس مصر)

ملخص فوز سموحة على غزل المحلة 3-1 (كأس مصر)

كأس مصر كاس مصر غزل المحلة سموحة
نرشح لكم
سامي هلهل يعتزل التحكيم ويفتح النار على رئيس لجنة الحكام هدفا فوز بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بتروجت على حرس الحدود 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الجونة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز زد على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على فاركو 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الزمالك 2-0 (السوبر المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - مروان عطية (السوبر المصري)
أخر الأخبار
أحمد دياب: حقيقة قرعة الـ "2 صباحا".. وتعمدت رفع جوائز كأس الرابطة فوق الدوري لهذا السبب 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري 8 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: مجموعتنا صعبة.. والمهم أننا لم نخرج خاسرين 8 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم 9 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم 9 ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - آسيا × إفريقيا .. من يتفوق؟ 9 ساعة | كأس العرب
توروب: كان من الممكن أن نسرق الفوز.. وركلة الجزاء غير مقنعة 9 ساعة | الكرة المصرية
كأس الملك – أهلي جدة إلى نصف النهائي بهزيمة القادسية في مباراة درامية 10 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة
/videos/49488/ملخص-فوز-سموحة-على-غزل-المحلة-3-1-كأس-مصر