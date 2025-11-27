هدف أتلتيكو مدريد الثاني ضد إنتر - خيمينيز (دوري أبطال أوروبا)

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 00:22

11/27/2025 12:22:54 AM هدف أتلتيكو مدريد الثاني ضد إنتر - خيمينيز (دوري أبطال أوروبا)

هدف أتلتيكو مدريد الثاني ضد إنتر - خيمينيز (دوري أبطال أوروبا)

أتلتيكو مدريد إنتر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
هدف أرسنال الثالث أمام بايرن ميونيخ - جابرييل مارتينيللي (دوري أبطال أوروبا) ملخص الشوط الأول بين أرسنال أمام بايرن ميونيخ 1-1 (دوري أبطال أوروبا) هاتريك كيليان مبابي مع ريال مدريد ضد أولمبياكوس (دوري أبطال أوروبا) هدف تشيلسي الثالث ضد برشلونة - ليام ديلاب (دوري أبطال أوروبا) هدف تشيلسي الأول ضد برشلونة - جول كوندي (دوري أبطال أوروبا) هدف كلوب بروج الثالث أمام برشلونة - كارلوس بورجيس (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول أمام كلوب بروج - فيران توريس (دوري أبطال أوروبا) حكيمي يغادر الملعب بالعكاز بعد مواجهة بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات 7 ساعة | رياضة نسائية
ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/videos/49485/هدف-أتلتيكو-مدريد-الثاني-ضد-إنتر-خيمينيز-دوري-أبطال-أوروبا