هاتريك كيليان مبابي مع ريال مدريد ضد أولمبياكوس (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 22:58
شاهد تألق كيليان مبابي بتسجيله هاتريك رائع في شباك أولمبياكوس! ⚽⚽⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/VmladogCIo— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025
