سامي هلهل يعتزل التحكيم ويفتح النار على رئيس لجنة الحكام

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 19:09

11/26/2025 7:09:43 PM سامي هلهل يعتزل التحكيم ويفتح النار على رئيس لجنة الحكام

سامي هلهل يعتزل التحكيم ويفتح النار على رئيس لجنة الحكام

سامي هلهل التحكيم المصري لجنة الحكام المصري
نرشح لكم
هدفا فوز بيراميدز ضد المقاولون العرب 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز بتروجت على حرس الحدود 3-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الجونة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز زد على كهرباء الإسماعيلية 2-1 (الدوري المصري) هدفا فوز سيراميكا كليوباترا على فاركو 2-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الزمالك 2-0 (السوبر المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - مروان عطية (السوبر المصري) لحظة تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025
أخر الأخبار
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء 6 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات 7 ساعة | رياضة نسائية
ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/videos/49481/سامي-هلهل-يعتزل-التحكيم-ويفتح-النار-على-رئيس-لجنة-الحكام