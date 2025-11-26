ملخص فوز سوريا على جنوب السودان 2-0 (كأس العرب)
الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 19:00
ملخص فوز سوريا على جنوب السودان 2-0 (كأس العرب)
نرشح لكم
ملخص فوز السودان على لبنان 2-1 (كأس العرب) ملخص فوز جُزر القُمر على اليمن 4 (4-3) 4 (كأس العرب) ملخص فوز فلسطين على ليبيا بركلات الترجيح (كأس العرب) ملخص فوز الكويت على موريتانيا 2-0 (كأس العرب) ملخص فوز البحرين على جيبوتي 1-0 (كأس العرب) ملخص فوز عُمان على الصومال بركلات الترجيح (كأس العرب) هدف سوريا الثاني في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب) هدف سوريا الأول في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب)