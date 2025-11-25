هدف سوريا الأول في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب)

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 19:55

11/25/2025 7:55:03 PM هدف سوريا الأول في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب)

هدف سوريا الأول في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب)

كأس العرب
نرشح لكم
هدف سوريا الثاني في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب) هدف برشلونة الثاني في أتلتيك بلباو - توريس (الدوري الإسباني) أهداف فوز مصر الثاني على الجزائر الثاني 3-2 (ودي) هدف الجزائر الثاني في مصر الثاني - نسيم الغول (ودي) هدف منتخب مصر (ب) الأول في تونس - أفشة كريستيانو رونالدو يرفع لقب البطولة العربية مع النصر هدف النصر الثاني أمام الهلال - كريستيانو رونالدو (نهائي البطولة العربية) تشتيت خرافي من البليهي لتسديدة رونالدو (نهائي البطولة العربية)
أخر الأخبار
جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الحباسي يعوض غياب نجم الجيش الملكي أمام الأهلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: هذه النسخة ستحطم الأرقام القياسية 41 دقيقة | كأس العرب
سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
روبرت سانشيز: كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية: تأجيل محتمل للجولة العاشرة من الدوري السعودي 57 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - الكرتي وقطة وماييلي.. وغياب مصطفى فتحي أمام باور ديناموز ساعة | الكرة المصرية
إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/videos/49471/هدف-سوريا-الأول-في-جنوب-السودان-تصفيات-كأس-العرب