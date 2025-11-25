هدف سوريا الأول في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب)
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 19:55
المنتخب السوري يفتتح التسجيل#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/R512xIVmKM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025
هدف سوريا الأول في جنوب السودان (تصفيات كأس العرب)
